新年除夕 南韓抗議朴瑾惠行動不停歇
今天雖是新年除夕，眾多南韓民眾仍聚集並加入要求遭彈劾總統朴瑾惠下台的示威隊伍。朴瑾惠的去留，將由南韓憲法法院決定。
拿著標語、蠟燭並吹著號角的民眾群聚於一個舊皇宮大門前街道。最近數週以來，當地已成為大規模但和平的示威地點。遊行隊伍計畫走到總統府和憲法法院附近。
美聯社報導，在警力重重包圍下，朴瑾惠的支持者則集結在附近街頭示威。
南韓憲法法院有6個月以上的時間決定朴瑾惠是否應該因為貪腐醜聞下台或是復職。法官昨天表示，朴瑾惠彈劾案下週將進入論證階段，而朴瑾惠不能被迫出庭作證。
遊行策畫者估計，過去九個星期六，共約900萬民眾參加反朴瑾惠的全國性抗議活動。這個南韓歷史上最大的示威活動，促使國會議員12月9日在朴瑾惠彈劾一案投下贊成票。
參加首爾連續第10個星期六抗議活動的李和靜（Lee Hae-jin，音譯）表示：「崔順實讓我們看到，我們的民主已經破滅。」
身穿傳統韓國服飾、戴著黑色跳舞面具的李和靜帶著一幅巨型南韓國旗。他說，黑色面具代表他對這個家民主的評價。
「我希望2017年，可以看到我們國家的民主復原。」（譯者：中央社周慧盈）1051231
(中央社)
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