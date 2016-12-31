陳昇唱跨年不准冷場 趙詠華克服「人潮恐懼症」站台
陳昇第23個跨年演唱會「我和你沒完沒了」，31日續唱第2場，首場陳昇化身「省話飆淚哥」，他解釋：「開心不需多話，盡在不言中！」而演唱會上，50首曲目熱唱，好友新寶島康樂隊的阿Van、黃連煜以及嘉賓趙詠華、左小祖咒輪番上台演出；趙詠華坦言10多年來都有「人潮恐懼症」，今年被陳昇說服，走出家門面對人群、克服恐懼。
陳昇開唱前仍然堅持騎單車、游泳，她笑稱這就是最佳開嗓妙方，而一口氣熱唱近6小時，陳昇說放心啦有紅酒、威士忌就是最好的提神劑，陳昇也有超多好友來力挺，他開心說：「就是要來湊熱鬧，大來都來瘋，我的演唱會絕不允許冷場。」
(中時)
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