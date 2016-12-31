劍湖山跨年煙火打造全國五最

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劍湖山跨年晚會湧入至少3萬5000人，擠爆摩天廣場。（許素惠攝）

劍湖山跨年晚會邀請療癒小天后郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像搖擺，遊客緊盯舞台上精彩演出。（許素惠攝）

劍湖山跨年晚會除了午夜煙火外，還有炫目的燈光秀。（許素惠攝）

劍湖山世界跨年煙火要挑戰全國五最，面積最廣、種類最多元、施放動線最長、密集度最大、數量最多的巔峰紀錄，將共施放1萬800顆，動線800公尺，長達800秒，涵蓋整個摩天廣場。

劍湖山跨年晚會從晚持續到現在，療癒小天后郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像輪番上台搖擺，3萬5000多人擠爆摩天廣場，跟著又唱又跳，情緒沸騰，High翻天。

劍湖山世界總經理尤義賢指出，今年是園區跨年晚會10周年，最受矚目的煙火特地邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，將呈現貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣。

接著隨著亮麗繽紛的環場燈光，將把煙火施放動線延長達800公尺，1萬800顆色彩鮮豔的高中低空煙火，會乍然爆發，勢必明亮燦爛。

另最具特色的遊樂設施煙火也引進國外360度高空吊掛式煙火設備，打造全台第一雙風火輪煙火秀，象徵圓滿。

(中時)