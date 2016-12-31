民眾約元旦升五星紅旗 陸委會不評論

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男子魏明仁在網路上號召，邀請民眾元旦一起升中共五星紅旗。陸委會晚間表示，個別人士政治立場，不予評論，陸委會強調，中華民國是台灣社會最大公約數。

魏明仁近日在臉書號召「仁人同志，統派各界」到他位於彰化的「基地」，參加2017年的元旦升旗典旗，現場將升起中共五星紅旗，並播放中共的「義勇軍進行曲」，引起不少爭議。

行政院大陸委員會晚間回覆媒體詢問時表示，台灣是多元民主社會，對於個別人士的政治立場，不予評論。

陸委會指出，中華民國是主權國家，也是台灣社會的最大公約數。政府堅持在普遍民意與民主原則上，推動兩岸政策，並致力維護民眾福祉與台灣尊嚴。1051231

(中央社)