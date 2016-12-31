迎接2017年 6國跨年活動大不同

我要評比

2016年充滿政治意外、曠日持久的衝突和傳奇藝人相繼辭世，法新社整理出6個國家的民眾告別2016年，迎接新年的方式。

●澳洲

2016年娛樂圈許多名人相繼過世，雪梨決定在著名的雪梨港灣大橋煙火秀，紀念美國流行樂壇傳奇巨星王子（Prince）和英國搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）。

法新社和「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，煙火負責人佛蒂（Fortunato Forti）說：「我們希望今年能首度施放紫雨煙火，不只是從駁船上施放而已，雪梨港灣大橋也會下紫雨。」「紫雨」（Purple Rain）為王子的經典歌曲。

預期有約150萬人參加雪梨港灣大橋跨年活動。在德國柏林和法國尼斯發生致命卡車攻擊事件後，雪梨當局將加派2000名員警執勤，且會動用巴士封鎖某些步行區域。

●美國拉斯維加斯

預期將有30多萬人會在拉斯維加斯跨年。當地夜店請到電音金童凱文哈里斯（Calvin Harris）、饒舌歌手T-Pain和肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、藝人德瑞克（Drake）和火星人布魯諾（Bruno Mars）等大咖表演。

午夜12點整，多達6家賭場將同時在樓頂燃放8分鐘的煙火。

●日本

日本神社和寺廟跨年時會鳴鐘，家人團聚在一起吃蕎麥麵，民眾會到神社和寺廟祈福來迎接新年。

●中國大陸

大陸媒體引述警方的話報導，大陸兩大城市北京和上海居民將在相對安全管制狀態下慶祝新年除夕。

當局本週宣布，上海外灘將不會有任何慶祝活動，上海市中心也禁止販售和燃放煙火。以往有舉辦燈光秀的大樓也將停辦。2年前跨年夜有30萬人在外灘觀賞燈光秀，不幸發生推擠踩踏事件，造成30多人喪生。

北京警方也表示，不會在三里屯和國貿等人潮洶湧的購物區舉行跨年活動、燈光秀、抽獎和其他活動。北京警方建議市民避免前往人潮擁擠的區域、看好長輩和孩童，以及留意各場所逃生路線。

●南韓

成千上萬南韓民眾將在要求總統朴槿惠下台的抗議中迎接新年，這將是他們連續第10個週末示威抗議。朴槿惠因貪腐醜聞，在9日遭國會彈劾。

跨年夜當天，首爾普信閣會進行傳統的敲鐘儀式，屆時也料將有倒朴聲明發表。

●印度

對大部分印度民眾而言，新年除夕夜是與家人團圓的時光。新德里和其他許多城市的報紙，充滿高檔飯店和餐廳舉行奢華派對的廣告。飯店辦的派對邀請寶萊塢和電視明星表演歌舞秀，是一大看點。

員警也將嚴陣以待，實施酒測攔查酒駕，以及提高超市和餐廳的維安。1051231

(中央社)