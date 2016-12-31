SBL裕隆勝台銀 周士淵差21分叩關

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超級籃球聯賽SBL裕隆納智捷隊今晚在板橋體育館以86比76勝台灣銀行隊，前鋒周士淵單場貢獻25分，距離個人生涯4000分關里程碑只差21分。

SBL進入第14季，周士淵成為第3名向4000分叩關的球員，在此之前，裕隆隊友呂政儒前兩天剛達標，史上第2人；第1個達成4000分紀錄的是「少俠」田壘在第11季達成。

今晚裕隆對台銀之戰，雙方前3節勢均力敵，第4節裕隆隊拉開比數，取得本季第11勝，戰績追上勇士隊，並列第二名。

周士淵攻下全場最高分，三分球5投3中；台銀隊得分最高的是洋將奈維爾得22分、19籃板。1051231

(中央社)