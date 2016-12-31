蔡依林澳門唱跨年 臉書喊消極掰
歌手蔡依林今晚在澳門唱跨年，化身百老匯女伶，新年願望是希望新專輯很快和大家見面，並在臉書寫「消極掰，Happy 2017」。
蔡依林（Jolin）晚間在澳門陪伴粉絲跨年，帶來6首重新改編歌曲「Play 我呸」、「大藝術家」等，舞台打造為復古百老匯大舞廳，連換兩套服裝，還帶來20位管弦樂手及40位舞者，並提到希望新專輯明年很快就能和大家見面。
蔡依林也在社群網站臉書（facebook）貼圖賀新年，寫「消極掰，Happy 2017」，以及「積極Hi」、「新年快樂」。
歌手林俊傑（JJ）同樣在澳門陪粉絲跨年倒數，一出場就用虛擬實境技術，以及地面LED運用追蹤感應技術，讓林俊傑與舞者在移動時LED就會有各種變化，帶來9分多鐘組曲。
林俊傑說，「希望明年能夠累積足夠新能量，投放在新的創作上，也希望用自己的影響力，做一些更有意義讓世界更美好的事」。
歌手亂彈阿翔明年1月14、15日將舉辦「一個人的旅行」演唱會，跨年夜在台東陪伴粉絲，首次獻唱新歌「一個人的旅行」。歌手韋禮安在台中唱跨年，帶來「慢慢等」、「還是會」等歌，粉絲尖叫連連；歌手曾沛慈則穿上花朵洋裝，還把歌曲改編Rap。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。