蔡依林澳門唱跨年 臉書喊消極掰

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歌手蔡依林今晚在澳門唱跨年，化身百老匯女伶，新年願望是希望新專輯很快和大家見面，並在臉書寫「消極掰，Happy 2017」。

蔡依林（Jolin）晚間在澳門陪伴粉絲跨年，帶來6首重新改編歌曲「Play 我呸」、「大藝術家」等，舞台打造為復古百老匯大舞廳，連換兩套服裝，還帶來20位管弦樂手及40位舞者，並提到希望新專輯明年很快就能和大家見面。

蔡依林也在社群網站臉書（facebook）貼圖賀新年，寫「消極掰，Happy 2017」，以及「積極Hi」、「新年快樂」。

歌手林俊傑（JJ）同樣在澳門陪粉絲跨年倒數，一出場就用虛擬實境技術，以及地面LED運用追蹤感應技術，讓林俊傑與舞者在移動時LED就會有各種變化，帶來9分多鐘組曲。

林俊傑說，「希望明年能夠累積足夠新能量，投放在新的創作上，也希望用自己的影響力，做一些更有意義讓世界更美好的事」。

歌手亂彈阿翔明年1月14、15日將舉辦「一個人的旅行」演唱會，跨年夜在台東陪伴粉絲，首次獻唱新歌「一個人的旅行」。歌手韋禮安在台中唱跨年，帶來「慢慢等」、「還是會」等歌，粉絲尖叫連連；歌手曾沛慈則穿上花朵洋裝，還把歌曲改編Rap。1051231

(中央社)