做26年升經理 傅達仁上任後傻眼「幹啥都副的」
《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》書摘1：掀開傳奇
80歲還活得精彩，就是傳奇。
1933生，2013年80歲演出台視8點檔連續劇「東華春理髮廳」還頗獲佳評，好多俊男美女衝我說：傅爺爺，你看起來像五、六十歲耶！心想：真的？假的？五、六十加起來不101歲了嗎？哈哈！老頑童！
老頑童30歲到80歲，電視生涯50年，半個世紀，服務台灣、記者、主播、報新聞、播體育、報氣象、得電視新聞金鐘獎、和沈春華主持大家樂、金鐘入圍、還引起全台瘋大家樂之賭風；後又主持超越巔峯、全神貫注、大刺激、金氏世界紀錄、超人金紀錄等各式綜藝節目及談話性節目；期間轉播七屆奧運、好多屆的洲際杯、世界盃、亞運、東亞運、亞洲杯等等，還有國內的大小比賽在萬場以上；另有棒球之夜、籃球之夜、各種晚會和典禮。記得最後主持的一線節目是東森的美食達仁，我自己是老饕，收視率滿好，說句不謙卑的話：這輩子拿麥克風的次數，比拿筷子的時候多！但是，就是沒演過8點檔連續劇，這次，這真是，大姑娘上轎，頭一回！
包括上大陸中央電台、山東電視台、上海電視台、東方電視台、美國CNN、LA華語台，哇！說不盡的光彩，道不完的辛酸。
在台視就有30年，從記者幹到組長、副理、傅副理、做了26年才拿掉一個「副」字，哈！升了體育部經理，還是傅經理，註定，幹啥都副的！
電視，從黑白幹到彩色，見證活的電視史，聞所未聞的故事，多彩多姿的傳奇，車載斗量、堆積如山，真是一書難盡，精選最讚的故事說給你聽：它有電影情節、它有劇本張力！你能不看嗎？你能不推薦給朋友看嗎？
（註：本書摘連載共有５篇，其它將在1/8、1/27、1/28、1/29上線，敬請鎖定中時電子報娛樂首頁）
(專題報導)
關鍵字：傅達仁
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