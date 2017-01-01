熬夜也要追！2017上半年必看韓劇大盤點

2017上半年必追韓劇。(圖／翻攝自韓網）

2016有許多叫好又叫座的韓劇，上半年有《Signa》、《太陽的後裔》、《Doctors》等，下半年又有《雲畫的月光》、《藍色海洋的傳說》、《鬼怪》等，都是卡司堅強的組合，不過劇迷別擔心，2017上半年也有不少大劇要上檔，這10部你千萬不能錯過。

李英愛首次和宋承憲合作。(圖／翻攝自韓網）

《師任堂，光的日記》

《師任堂，光的日記》是「氧氣美女」李英愛睽違13年回歸小螢幕大作，搭擋男神宋承憲，她在劇中一人分飾兩角，大卡司、大製作，為開播就先轟動，不過本來會由韓中日3國同步播放，但因大陸「限韓令」，終定檔1月26日韓國首播。

《被告人》由池城、嚴基俊、少女時代俞利主演。(圖／翻攝自韓網）

《被告人》

《被告人》由池城、嚴基俊、少女時代俞利主演，接檔《浪漫醫生金師傅》，描述池城本是最優秀檢察官，卻無辜變成殺死自己妻女的死刑犯，還失去記憶，為了洗刷冤情，將和一人分飾兩角的嚴基俊有精彩對手戲。

電視版《我的野蠻女友》改編自2001年的同名電影。(圖／翻攝自韓網）

《我的野蠻女友》

由周元、吳漣序主演的《我的野蠻女友》是一部青春浪漫歷史劇，改編自2001年的同名電影，把故事背景改成朝鮮時代，描述性格爆裂的男主角和野蠻女主角慧明公主的故事，將採100%先拍後播方式製作。

金所炫將化身復仇女。(圖／翻攝自IG、韓網）

《君主-假面的主人》

南韓「國民妹妹」金所炫憑著電視劇《Who Are You－學校2015》人氣爆漲，光2016年就擔任了三齣戲劇的女主角，這次她將和俞承豪搭檔古裝劇《君主－假面的主人》，化身復仇女，最終卻愛上殺父仇人，實力偶像合作精采可期。

《明天和你》將接檔《鬼怪》。(圖／翻攝自韓網）

《明天和你》

南韓tvN電視最新力作《明天和你》，接檔《鬼怪》，由《Signal》李帝勳和新慜娥主演，描述時間旅行者和其開朗活潑妻子之間發生的甜蜜浪漫故事，劇情奇幻又不失搞笑，相信能締造高收視率。

《The Package》由CNBLUE主唱鄭容和和SM娛樂美女代表李沇熹主演。(圖／翻攝自韓網）

《The Package》

《The Package》由CNBLUE主唱鄭容和和SM娛樂美女代表李沇熹主演，前往法國巴黎取景，內容關於旅行，導遊及遊客們各自有不同原因而選擇出遊，對於彼此不想要干預，卻在途中搭上關係，一起經歷大小事情，是部溫暖又治癒的故事。

宋仲基將客串《Man to Man》。(圖／翻攝自韓網）

《Man to Man》

由朴海鎮、朴誠雄、延政勳主演新劇《Man to Man》，是《太陽的後裔》編劇金元碩執筆，演員陣容都是實力派，加上宋仲基確認擔任特別客串演出，話題十足， 還傳出愛奇藝將以天價收購該劇版權，將再掀起一股追劇熱潮。

金喜善攜手金宣兒出演《有品味的她》。(圖／翻攝自韓網）

《有品味的她》

「南韓第一美女」金喜善攜手金宣兒出演《有品位的她》，展現江南上流社會30代小姐們的生活和時下大嬸的社會地位，金喜善飾演空姐，婚後變家庭主婦，但因家道中落，原有的生活品味難以維持。

任時完搭檔少女時代潤娥演出古裝劇。(圖／翻攝自韓網）

《王是愛情》

《王是愛情》 由任時完搭檔少女時代潤娥，改編自同名小說，潤娥將飾演高麗最強富豪的女兒，擁有令人讚歎的美貌，深受兩個男人喜歡，卻也使得他們關係破裂對立。

李鍾碩和「國民初戀」秀智合作，令人期待。(圖／翻攝自IG)

《你睡著的時候》

《你睡著的時候》由李鍾碩和「國民初戀」秀智聯手演出，俊男美女組合曝光後，吸精指數破表，描述因一次意外，女主角意外擁有可夢到別人將發生不幸的能力，該劇作家朴惠蓮常會將社會議題和有教育意義的故事融入劇情中，令人期待。

(專題報導)