陳金鋒現身台南跨年 盼經典賽幫助拿下好成績

我要評比

陳金鋒現身台南跨年晚會。(圖/截自台南跨年晚會直播)

「台灣巨炮」陳金鋒今參與台南跨年晚會，在滅火器樂團唱著曾經瘋狂歌曲時，從舞台上登場，隨後也與大家一同揮手帶動現場氣氛，還在台上說出，明年將擔任經典賽教練，希望幫助中華隊拿下好成績。

滅火器樂團今唱起陳金鋒引退賽的主題歌曲曾經瘋狂，並在歌曲中間，廣邀所有民眾一同吶喊，「陳金鋒、陳金鋒」隨即陳金鋒從台上中間現身，引起觀眾歡呼，他也揮手向大家致意。

陳金鋒也在訪問時說，各位觀眾朋友大家好，明年擔任經典賽的教練，希望幫助中華隊拿下好的成績。

(中時電子報)