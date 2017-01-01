柯P倒數好幽默 看稿致詞「94狂」

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柯P唱歌，陽岱鋼伸手遞麥。(取自YouTube)

柯P牽手老婆陳佩琪致詞。(取自YouTube)

台北市長柯文哲在迎接2017年前一刻，牽手夫人陳佩琪上台為台北跨年演唱會致詞，還跟上潮流講了「大平台」、「94狂」等流行語，祝福大家一起勇敢迎向2017，在網路掀起轟動，令網友直呼「柯P就是狂」！

柯P不僅致詞撂流行語，還無懼去年跨年唱《憨人》走音事蹟，再度於台上小唱了一段《再出發》，旅日好手陽岱鋼更忍不住將手中麥克風拿給柯P，兩人互動十分有趣。

(中時電子報)