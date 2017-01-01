北市跨年 陽岱鋼、許淑淨陪柯P倒數
一年一度瘋台北跨年，台北捷運旅次破百萬人，除了歌姬A-lin與天王伍佰的壓軸舞台讓觀眾大飽耳福，為迎接台北世大運，旅日棒球好手陽岱鋼、奧運雙金女將許淑淨也與台北市長柯文哲一同倒數，讓今年跨年充滿了運動風。
至於備受期待的101煙火秀，今年維持238秒的煙火秀，雖然煙火發數明顯較往年少，但台北101大樓首次結合煙火與燈光，引進800盞電腦燈，還找來台灣煙火、燈光、音樂團隊，「台味」十足。
為宣傳世大運，北市府請來陽岱鋼、許淑淨等人，和柯文哲與市長夫人陳佩琪一起上台和民眾倒數。柯文哲也跟上潮流，表示感謝團隊給粉絲和一個「滿滿的大平台」，他也表示，台灣就是需要不怕困難、勇往直前的年輕人讓台灣更好，讓「台北就是狂」。
特別的是，今年煙火引燃儀式由「射箭金牌女將」熊梅茜持弓，射出代表希望之箭的火鳥，點燃台北101的1.9萬發璀璨煙火，也為明年出賽世大運的台灣優秀選手，點燃信心，為台灣爭光。
煙火秀落幕後，台北101以「新年快樂2017」的文字重複播送，頂冠今年則改以「台灣」兩字顯示，持續10分鐘後，又改以雷射燈投射，直至1點結束。觀傳局表示，至1月12日為止，晚間7點至9點30分，每半小時有燈光秀展演，總計共9種不同的燈光表演模式。
(中時)
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