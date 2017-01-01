五月天2017全新巡演場次公布！再唱15場！

五月天在2016年最後一刻，在演唱會現場拋出震撼彈。 (盧禕祺攝)

五月天就在2016年最後一晚的最後一刻，在《RE : LIVE -Just Rock It 2016最終章 [自傳復刻版] 》-「RE:Stand out十萬青年站出來」在演唱會現場無預警的情況下拋出震撼彈，正式宣布將在五月天成軍20年的2017年，於3月18、19、20日高雄世運主場館起跑，展開全新世界巡迴演唱會—LIFE《人生無限公司》！

在《RE : LIVE -Just Rock It 2016最終章 [自傳復刻版] 》-「RE:Stand out十萬青年站出來」演唱會上倒數前一刻，大螢幕上赫然出現五月天全新世界巡迴演唱會的第一手訊息，正式宣布新巡迴名稱為「人生無限公司」，引起現場一萬名觀眾目瞪口呆、一陣譁然。總是愛給所有人驚喜的五月天，在所有人都沒料到的情況下，再次送了歌迷們一份新年大禮，也同步宣告將在3月18、19、20日於高雄世運主場館起跑，以及公布3月25、26日廣州場，以及5月10、11、13、14、16、17、19、20、22、23日香港場訊息。

(時報周刊)