台南跨年晚會　邀陳金鋒揮出新氣象

台南市長賴清德（前中）與台灣棒球好手陳金鋒（前左）、台南市議會議長賴美惠（前右）陪民眾揮別2016，迎接2017。（萬于甄攝）

當紅樂團滅火器擔任台南跨年晚會壓軸，帶來多首搖滾歌曲，掀起晚會一波高潮。（萬于甄攝）

即將單飛不解散的浩角翔起，擔任台南跨年晚會主持人，並改編歌曲表演，成為暫時息影前的最後一次表演。（萬于甄攝）

宅男女神李毓芬身穿一襲低胸禮服，帶來多首抒情歌曲，與歌迷迎接新年。（萬于甄攝）

歌手李玉璽與歌迷玩起kiss camera，被捕捉到的歌迷因害羞，臉都變得紅通通。（萬于甄攝）

台南跨年晚會今年依舊在高鐵台南站前廣場舉行，31日晚上吸引大批民眾到場同歡，晚會由綜藝天王胡瓜領軍，攜手Janet、浩角翔起、白家綺等人主持，藝人黃鴻升打頭陣開場，為晚會掀起第一波高潮。

2017台南跨年晚會以台南心時代為主軸，邀請當紅歌手韋禮安、李玉璽、曾沛慈、朱俐靜、SpeXial等人接力熱唱，壓軸則安排棒球好手台南之光陳金鋒與滅火器樂團倒數，用搖滾的精神與歌迷一起迎接新年。

其中，晚會表演受矚目的為即將暫離演藝圈1年的浩角翔起，在台南跨年晚會的表演，恐是近期最後一次搭檔演出，兩人輪唱多首當紅歌曲，更改編知名的燒肉粽，訪問時也不改搞笑幽默的風格，逗得台下的歌迷笑聲不斷。

新一代男神李玉璽則和歌迷朋友玩「間接接吻」kiss camera，被捕捉到的歌迷都因害羞而臉紅紅；宅男女神李毓芬則穿著低胸小禮服，帶來多首抒情歌曲，歌迷聽得如癡如醉。

壓軸的滅火器樂團帶來多首搖滾歌曲，為晚會掀起一波高潮，隨後與台灣棒球好

手陳金鋒、台南市長賴清德陪民眾一起倒數揮別2016，迎接2017。陳金鋒也向台南市民表示，2017年將投入經典賽教練工作，讓許多球迷相當期待。

除此之外，台南市政府也邀集在地企業共襄盛舉，募集百萬好禮讓參與的民眾在最後一刻將好禮帶回家，獎品包含汽、機車、華航台南大阪及台南香港來回機票、iphone 7等大獎。

(中時)