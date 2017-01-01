60萬人上街 朴槿惠最慘新年
2017年前夜，南韓首爾連續第10周舉行倒朴槿惠總統晚會，主辦方稱，有60萬民眾上街，高喊「朴槿惠下台，快進監獄」。朴槿惠度過最痛苦的新年，連新年賀詞都不想講了。
法新社報導，31日晚的首爾反槿惠示威活動是連續第10周舉行。朴槿惠「閨密干政」案現由韓國憲法法院審議。
在全球各大城市跨年倒數之夜，首爾民眾依然到青瓦台前的光化門，手握燭光及標語，就是不想2017年仍有位朴總統。
韓媒稱，朴槿惠今年未發表新年賀詞，打破了此前每到年末，便會發表賀詞的慣例。此次年末她也未向社會各界人士發送賀卡。一位青瓦台參謀12月30日表示，「很多人認為，被停職的總統不適合對外傳遞資訊」。朴槿惠總統還決定取消新年第一天參拜國立顯忠院以及與部長、副部長等高級公職人員共進「年糕湯早餐」的活動。
據悉，當天下午4時，青瓦台各首席秘書室分別舉行了年終儀式，朴槿惠總統安慰下屬，並說：這一年發生了很多大事，你們都辛苦了。朴槿惠總統計畫在辭舊迎新之際繼續待在官邸應對彈劾審判和獨立檢察組的調查。
(中時電子報)
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