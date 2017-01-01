桃園跨年 鄭文燦Selina壓軸倒數

(中央社記者邱俊欽桃園1日電）桃園跨年活動，在跨年時刻由藝人Selina、桃園市長鄭文燦一起與現場數萬民眾「5、4、3、2、1」共同倒數計時，所有人在璀璨的煙火中，感受跨年的幸福喜悅。

桃園跨年晚會選在桃園區藝文中心廣場舉行，入夜的桃園氣溫偏低，但是卻影響不了數萬名民眾參與跨年晚會的心情。「八三夭樂團」昨晚7時起，擔任桃園跨年晚會的開場，延續樂團一貫風格，帶領粉絲又跳又叫，現場震撼的音樂與熱情的跳躍，讓氣氛High翻天。

黃子佼、翁滋蔓和李懿則擔任晚會主持角色，妙語如珠的對白讓跨年充滿熱情喜悅。

在歷年跨年晚會中少有缺席的搖滾團體伍佰& China Blue，也在多支成名歌曲的加持下，引導在場民眾置身於搖滾的魅力世界中。歌手陳勢安、蔡黃汝（豆花妹）、Boxing、、卓文萱、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，讓跨年熱鬧滾滾。

桃園跨年晚會從昨晚11時由女歌手Selina接棒登場，Selina無畏寒風，一襲無袖黑色的洋裝，演唱多首歌的組曲，讓人感受到單飛後的熱力演出；而鐵肺柔情靈魂金曲歌后彭佳慧接續在後，並與現場民眾一起倒數「5、4、3、2、1」，伴隨璀璨煙火，共同迎接新的一年到來。

鄭文燦特別談到，桃園從今年初的「台灣燈會熱鬧登場」到年底「機場捷運即將通車」，都是全國的焦點，桃園的進步大家都看得到；桃園正在努力往前衝，希望2017年成為年輕人最喜歡的城市，這也是他的願望。

他談到，面對機場捷運即將通車，桃園捷運綠線也將開工，今年是桃園關鍵的建設年，也祝福市民在新的一年，心想事成，一起感受桃園的美好。1060101

(中央社)