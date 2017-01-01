劍湖山跨年煙火全國五最　

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2017．01．01 雲林縣▲劍湖山跨年煙火，引進360度遊具設施摩天輪上噴發高技術。（許素惠攝）

劍湖山跨年煙火把巨大摩天輪點綴得更漂亮。（許素惠攝）

劍湖山跨年煙火璀璨。（許素惠攝）

劍湖山跨年煙火璀璨奪目。（許素惠攝）

劍湖山跨年煙火銀花火樹般燦爛。（許素惠攝）

劍湖山世界跨年煙火挑戰全國五最，面積最廣、種類最多元、施放動線最長、密集度最大、數量最多的巔峰紀錄，共施放1萬800顆，動線800公尺，長達800秒，涵蓋整個摩天廣場，當萬丈光芒齊發時，璀璨通明，整座劍湖山宛如白晝。

劍湖山跨年晚會邀請療癒小天后郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像搖擺，3萬5000多人跟著又唱又跳，情緒沸騰，High翻天。

而今年是劍湖山世界跨年晚會10周年，最受矚目的煙火，園方特地邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，遊客異口同聲倒數「5、4、3、2、1」，瞬間貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣逐一展現，現場尖叫聲此起彼落，開心鼓掌跳躍。

隨著亮麗繽紛的環場燈光，長達800公尺的動線天空都是煙花火舞，1萬800顆色彩鮮豔的高中低空煙火，乍然爆發，明亮燦爛，摩天廣場兩三萬人不必照明設備，瞬時可以清楚看見彼此，遊客驚喜興奮交加。

另最具特色的遊樂設施煙火也引進國外360度高空吊掛式煙火設備，打造全台第一雙風火輪煙火秀，象徵圓滿，大家歡喜擁抱，互道新年快樂。

(中時)