劍湖山跨年煙火全國五最
劍湖山世界跨年煙火挑戰全國五最，面積最廣、種類最多元、施放動線最長、密集度最大、數量最多的巔峰紀錄，共施放1萬800顆，動線800公尺，長達800秒，涵蓋整個摩天廣場，當萬丈光芒齊發時，璀璨通明，整座劍湖山宛如白晝。
劍湖山跨年晚會邀請療癒小天后郭靜、搖滾樂團Under Lover、偶像派歌手愛紗、阿達、實力派唱將No Name等新世代青春偶像搖擺，3萬5000多人跟著又唱又跳，情緒沸騰，High翻天。
而今年是劍湖山世界跨年晚會10周年，最受矚目的煙火，園方特地邀請國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀，遊客異口同聲倒數「5、4、3、2、1」，瞬間貓、銀玫瑰、白魔法足球、3D環、魔法牡丹等各式造型與花樣逐一展現，現場尖叫聲此起彼落，開心鼓掌跳躍。
隨著亮麗繽紛的環場燈光，長達800公尺的動線天空都是煙花火舞，1萬800顆色彩鮮豔的高中低空煙火，乍然爆發，明亮燦爛，摩天廣場兩三萬人不必照明設備，瞬時可以清楚看見彼此，遊客驚喜興奮交加。
另最具特色的遊樂設施煙火也引進國外360度高空吊掛式煙火設備，打造全台第一雙風火輪煙火秀，象徵圓滿，大家歡喜擁抱，互道新年快樂。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。