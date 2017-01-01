五月天陪粉絲倒數跨年 派對動物迎新年

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五月天昨晚在小巨蛋陪一萬名粉絲跨年，隨著倒數聲進入2017年，五月天以「派對動物」帶著粉絲歡樂迎接新年第一天，演唱會現場飄下彩色紙片，現場有如大型派對，氣氛熱鬧。

五月天昨晚在台北小巨蛋舉行演唱會，陪著台下一萬名粉絲一起迎接2017年。

五月天陪著粉絲一起倒數2016年的最後1分鐘，新年的第一天就以「派對動物」帶領粉絲進入歡樂的氣氛，此時小巨蛋飄下彩色紙片，粉絲站著尖叫吶喊，接著五月天再一連唱「第一天」、「傷心的人別聽慢歌」嗨歌，讓現場氣氛炒到最高潮。1060101

(中央社)