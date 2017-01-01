夢時代光雕投影 義大煙火絢爛迎新年

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「5、4、3、2、1、Happy New Year」民眾熱情的歡呼和「深海派對」光雕投影歡樂聲中，夢時代跨年場數十萬人互祝新年快樂，送走2016、迎接2017；義大世界場的夜空則有絢爛璀璨的煙火劃破天際，宣告2017到來。

揮別2016、迎接2017，高雄夢時代大道上數十萬民眾熱情歡呼、互道新年快樂，讓寒冷的跨年夜溫暖洋溢、熱情沸騰。

高雄市有兩場跨年活動，夢時代是「2017高雄愛Sharing跨年晚會」演唱會，義大推出「2017紫耀義大‧義起愛你夢幻立體煙火秀」，璀璨絢爛的煙火施放999秒，數萬人昂首欣賞，驚豔煙火幻化多變。

立體煙火秀令人讚歎的是60米高的3D立柱，璀璨的煙火不管是環繞特效、升空齊放都奇幻無比，時而是氣勢磅礡的空中流瀑、時而幻化成火樹銀花，為港都夜空勾勒出不同奇幻的面貌，陣陣的驚呼聲中，時間穿越2016迎向2017。

夢時代場以大型3D光雕深海派對投影，將藍鯨館外牆變身成立體屏幕，呈現奇幻海底總動員氛圍，果然讓觀眾有探索海洋奧祕的驚喜。

夢時代晚會由「宅男女神」阿喜打頭陣，台灣爽樂團、林芯儀、大支&小人接力勁歌熱舞，炫麗奪目的光影投射閃爍，搭配絕妙音效震撼、沸騰一整晚。

跨年倒數由創作歌手陳綺貞壓軸表演，市長陳菊率市府團隊與數十萬民眾倒數，迎接2017。

舞台極致的聲光音效、五彩繽紛的紙花從天撒落，民眾震耳尖叫倒數「5、4、3、2、1、Happy New Year」，熱情歡呼聲迴盪在數百公尺長的時代大道上，響徹天際、穿越時空，民眾送走2016、迎接2017，大家互祝新年快樂，迎向嶄新的一年。1060101

(中央社)