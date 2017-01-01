五月天送出新年禮 3月展開新巡演
五月天昨晚陪歌迷在小巨蛋跨年，還送出新年禮物，宣布2017年3月18日至20日將從高雄世運主場館起跑，展開全新世界巡迴演唱會「人生無限公司」，在場粉絲聽聞尖叫聲不斷。
五月天昨晚在台北小巨蛋復刻2000年的「十萬青年站出來」巡迴演唱會，陪粉絲從2016年跨越到2017年新年。
五月天也在新年的第一天和粉絲公布新消息，在成軍20年的2017年，五月天決定從3月18日至20日從高雄世運主場館起跑，展開全新世界巡迴演唱會LIFE「人生無限公司」，在場歌迷驚喜萬分。
總是愛給所有人驚喜的五月天，在歌迷都沒料到的情況下，再次送歌迷們一份新年大禮，除了高雄場外，也公布3月25日、26日廣州場，以及5月10日、11日、13日、14日、16日、17日、19日、20日、22日、23日香港場的訊息。1060101
(中央社)
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