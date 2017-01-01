蕭敬騰花蓮跨年 粉絲沸騰
花蓮縣跨年活動「太平洋觀光節」，縣長傅(山昆)萁與美聲團體GTM一起倒數祝福，歌手蕭敬騰領軍「獅子合唱團」帶來的演出，讓粉絲沸騰尖叫聲連連。
演唱活動開始約30分鐘，突然下起大雨，工作人員趕緊發送輕便雨衣給現場觀眾，不少民眾離開躲雨，觀眾席座位空了許多。
「5、4、3、2、1」全台唯一芳香藝術星空秀陪伴觀眾倒數迎新年，花蓮市六期重劃區瀰漫陣陣芳香，璀璨煙火照亮夜空，民眾拿起手機捕捉燦爛畫面。
蕭敬騰領軍獅子合唱團壓軸，爆發力十足的歌聲，現場搭配施放森林草原香味，宛如置身星空大草原，粉絲揮舞螢光棒，尖叫聲連連High翻天。
有別其他縣市跨年晚會，花蓮縣政府於12月31日跨年、1月1日元旦連續2天，在花蓮市六期重劃區舉辦「太平洋觀光節」跨年暨元旦晚會。
今晚主題「愛你一起跨年夜」卡司有袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、FS、何維健、楊程鈞、小宇、TOP1男子漢、GTM(GENTLEMAN)及蕭敬騰擔任壓軸。
1月1日主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團演出，並由玖壹壹擔任壓軸，主題訂「9453」就是玖壹壹的主打歌曲。1060101
(中央社)
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