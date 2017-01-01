238秒超驚豔！101煙火迎2017 五彩線條照亮夜空

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全台跨年晚會在2017年的第一秒進入最高潮，具有指標意義的台北101煙火拖著長長的五彩線條照亮了夜空，令人為之驚艷。（季志翔攝）

台北101煙火拖著長長的五彩線條照亮了夜空。（季志翔攝）

台北101煙火照亮了夜空，令人驚艷。（季志翔攝）

國際關注的台北101跨年煙火秀，首度以近2萬發煙火搭配800盞電腦特效燈的投射特效呈現，由市大運射箭選手熊梅茜射出聖火，點亮101總長238秒的煙火秀。

全台跨年晚會在2017年的第一秒進入最高潮，具有指標意義的台北101煙火拖著長長的五彩線條照亮了夜空，令人為之驚豔。

(中時)