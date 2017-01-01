《時來運轉》湖人再遇凶殘暴龍 一場屠殺難免

羅瑞(左)與迪羅薩是暴龍最倚賴的搶勝武器。(美聯社資料照)

多倫多暴龍將於2日上午10點30分前往洛杉磯客場遭遇湖人，這是場強弱分明的對決，儘管雙方皆處2連敗窘境，湖人還擁主場優勢，可惜暴龍整體戰力仍高過湖人一大截，光從本季前次對決，湖人以80比113慘敗就可知道。

暴龍本季在「雙衛」羅瑞、迪羅薩領軍下，目前22勝10敗，穩居東區第2，羅瑞場均22.2分、7.8助攻與4.8籃板，迪羅薩也有27.4分、5.2籃板與4.1助攻，光是兩人平均得分就接近50分，可見雙衛得分破壞力驚人程度。

不只是雙衛，暴龍陣中還有瓦蘭丘納斯、卡洛、派特生、泰倫斯羅斯、鮑爾等可用之兵，就算到現在仍讓1名原本季前設定主力蘇林傑(腿傷，至今仍未出賽)，暴龍仍在東區戰績一枝獨秀，僅落居上季總冠軍騎士之後。

暴龍本季平均得分110.8分，進攻火力僅輸給勇士與火箭，重要的是平均失分控制在102.9分，讓他們除了穩定火力供輸，更有強悍防守搭配，儘管作客洛杉磯，暴龍仍屬凶惡的「客人」，倘若湖人防線崩盤，再遭屠宰機會很高。

身為湖人未來重建核心之一，邁入生涯第2個球季的羅素，還有很多東西要學。(美聯社資料照)

畢竟湖人最近狀況低迷，10場比賽輸了2場，儘管先前傷兵問題已獲解決，重要輪替球員僅剩小蘭斯膝傷未癒，可惜他們過於強調進攻，總教練華頓又打算積極磨練新血，經驗度明顯輸給對手，自然難逃持續輸球命運。

在華頓的考量中，除了2015年榜眼羅素，華頓更想培養2016年榜眼英格拉姆，以及蘭道爾、克拉克生等人，造成盧爾丹、路易斯威廉斯、尼克楊、莫茲柯夫等較有經驗球員，往往變成跑龍套角色，始終沒法真正獲得重用。

所以湖人本季只能繼續繳學費，平均失分高達110.1分，就算他們再會搶分，失分永遠都比得分還多，不過華頓與湖人高層看來早已做好心理準備，反正只要這批年輕新秀成長，戰績多爛也沒關係，也讓湖人繼續向下沉淪機會大增。

(中時電子報)