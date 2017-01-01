台南跨年晚會 陳金鋒賴清德一起揮棒
台南市跨年晚會在高鐵台南站前舉行，胡瓜領軍的主持群陣容堅強，即將休息一陣子的浩角翔起合體演出，還不忘搞笑；跨年時刻由棒球名將陳金鋒與台南市長賴清德一起揮棒。
「台南跨年三部曲」活動的第二部曲「2017台南心時代跨年晚會」，在「我的老師叫小賀」劇組人員，以熱力四射的舞蹈揭開晚會序幕後，接著由廣受歡迎的男藝人黃鴻升開唱，為晚會掀起第一波高潮。韋禮安、李玉璽、郭書瑤、李毓芬、曾沛慈、朱俐靜等人接力演出。
今年的台南跨年晚會主持群陣容堅強，由胡瓜帶領Janet、浩角翔起、白家綺接力上陣。白家綺還安排勁歌熱舞表演，二度在南部參與跨年的浩角翔起，也帶來一段配合16名舞者的組曲。最後兩人還不忘搞笑，在台上拿起肉粽淋上甜辣醬，直接大口吃了起來。
跨年倒數時刻則是安排剛從職棒球隊引退的陳金鋒，回到故鄉台南和鄉親們一起見證2017年的到來。他和賴清德一起揮動球棒，代表送走舊的一年，也打開來年的新氣象。
陳金鋒說，在加入2017世界棒球經典賽國家代表隊的教練團後，希望能帶領年輕球員，在經典賽打出好成績。
賴清德表示，2016對台南來說是辛苦的一年，因為在2月6日發生了大地震，很感謝各界協助救災及重建。希望在新的一年，大家都能健康、如意。
晚會在跨年之後由偶像男團SpeXial進行壓軸演出，現場氣氛嗨到最高點。由於跨年晚會適逢假日，市府預估湧入的人數可望超過去年的20萬人次。1060101
(中央社)
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