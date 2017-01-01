藍色公路跨年船擱淺 30多人待援

滿載30多位民眾的藍色公路跨年船，卻不慎勾到魚網擱淺。（譚宇哲翻攝）

滿載30多位民眾的藍色公路跨年船，卻不慎勾到魚網擱淺。（譚宇哲翻攝）

滿載30多位民眾的藍色公路跨年船，卻不慎勾到魚網擱淺。（譚宇哲翻攝）

滿載30多位民眾的藍色公路跨年船，卻不慎勾到魚網擱淺。（譚宇哲翻攝）

最掃興跨年！2016年最後一天，新北市藍色公路跨年船載著30多位民眾、5位工作人員，遊淡水河跨年，不料晚間11時許船隻行駛到台北市關渡宮前時，船隻不慎勾到魚網擱淺，所幸船上人員並無生命危險，新北市消防局目前已派出警消20人前往救援。

(中時)