義大世界999秒煙火秀全台最長最廣　璀璨耀眼

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。（王錦河攝）

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。（王錦河攝）

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。（王錦河攝）

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。（王錦河攝）

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。（王錦河攝）

「2017紫耀義大、義起愛你夢幻立體煙火秀」1日凌晨在高雄義大世界登場，長達999秒全台最長的音樂煙火秀，以3D立柱燃放技術施放面積環繞1200公尺堪稱全台最廣，吸引數萬人潮觀賞，群眾在璀璨煙花及驚呼歡笑聲中迎接2017年。

在倒數聲中，3D立柱層層向上施放五光十色的絢爛煙花，再由巨型特效2017數字煙火揭開新年序幕，義大世界煙火秀今年最吸睛的便是設置60米高3D立柱施放煙火，火樹銀花變化多端，無論是環繞特效或向上齊放，火樹銀花展現壯闊景觀，妝點港都夜空。

義大世界發言人江惠頌表示：「看煙火時大家驚呼連連、眼睛發亮，就是這些幸福感動的時刻成為我們的動力，籌辦4個多月的辛苦一切都值得。」義大世界跨年煙火秀舉辦了8年，每年都是全台跨年活動焦點之一，今年義大再突破，施放長達999秒的煙火，希望大家在2017第一天「義」起幸福久久久。

今年跨年適逢週六連假，義大世界下午就開始湧入人潮，晚上煙火最佳觀賞區義守大學校內更是聚集許多民眾，共吸引數萬人一同欣賞煙火美景，也帶動整體商機。義大皇家酒店及義大天悅飯店共1000多間客房，跨年前1個半月就滿房，天悅飯店頂樓星光BBQ更是2個半月前就被搶訂一空，加上義大世界購物廣場6周年慶，全面下殺2折起，單日消費滿2000元還可抽百萬名車，吸引民眾順道搶購年節賀禮，初估義大世界整體跨年單日業績比去年成長50%。在2016的最後一天，民眾到義大世界從白天玩到黑夜，用南台灣最精彩的煙火秀喜迎2017。

(中時)