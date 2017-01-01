王菲跨年演唱 被爆人根本不在現場！

王菲為東方衛視跨年獻唱。(取自王菲吧)

王菲被爆人根本不在現場。(取自微博)

天后王菲結束前晚12月30日的演唱會，隔日又馬不停蹄地參加東方衛視跨年，深情獻唱《你在終點等我》與《人間》，聽的歌迷如癡如醉，豈料事後卻被爆料王菲其實人根本不在現場，放的是提前錄好的影片，也讓「王菲跨年」4字瞬間躍上微博熱搜榜前十名。

王菲結束在東方衛視跨年演唱，沒多久即被現場觀眾爆料，指王菲雖然唱了歌，但人根本不在現場，親眼目睹工作人員在舞台上搭台子，放的是王菲預錄好的影片，更透露現場其他觀眾見狀也傻住，完全找不到天后本人。

不過也有部分網友緩頰，說不定王菲是連線演唱，而非預錄演出，但至於真相究竟如何，還有待天后親自出來解答。

(中時電子報)