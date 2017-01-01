跨年運量 北捷：266.7萬人次

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

台北捷運公司今天說，2017跨年捷運總運量，截至31日晚間12時約226.7萬人次，與去年跨年同期運量266.3萬扣除上下班人潮運量相當。

北捷說，統計市府站、國父紀念館站、101世貿站及象山站，合計至31日晚間11時，出站運量約30.2萬人次，比前次跨年運量多600人次。1060101

(中央社)