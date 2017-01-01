台中跨年后里場 林佳龍與11萬民眾嗨迎2017

台中市跨年后里場，市長林佳龍（中）與爆滿民眾齊迎2017，並互道「新年快樂」！（陳世宗翻攝）

台中跨年雙主場，昨晚分別在洲際棒球場及后里麗寶樂園第二停車場熱鬧登場，市長林佳龍跨年倒數前抵達后里現場，並與經典天團5566及現場爆滿民眾度過精彩倒數時刻，歡慶2017年到來；他祝福大家新的一年心想事成，也希望每個人無論是愛人或被愛，都能相加相乘，充滿希望與勇氣，金雞報喜，掌握先機！

台中市政府新聞局今年分別於洲際棒球場及后里區麗寶樂園第二停車場舉行跨年晚會；后里場由三度主持台中跨年的阿Ken領軍，搭配今年榮獲「第51屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎」的Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥4人搭檔主持，接著董事長樂團及九天民俗技藝團隆重開場，包括許富凱、周湯豪、MATZKA、葉諾帆、郭靜、盧廣仲、李愛綺、小A辣+林進、愷樂、BOi!、林建予(鯰魚哥)、玖壹壹、晨悠組合、JR等多組卡司輪番上陣。

經典天團5566在接近倒數時刻來到后里現場，一連帶來《傳說》、《無所謂》、《我難過》及《白色花漾》等4首歌曲演唱，配上動人舞蹈，讓全場民眾high翻天。

跨年晚會昨晚后里現場吸引多達11萬人次熱情參與，洲際場則湧入8萬人次，以大螢幕轉播的台灣大道市府廣場也來了1萬人次，三地共計20萬人次，相當熱鬧。

市長林佳龍在洲際棒球場跨年晚會現場開場後，在跨年時刻在后里麗寶樂園第二停車場現場，與經典天團5566、主持群及市府團隊共同邀請現場民眾透過LED大型螢幕，與洲際棒球場現場的民眾同步連線倒數，伴隨美麗的煙火與燈光秀迎接2017到來。包括立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、市議員謝志忠、翁美春、楊典忠、李麗華、張雅旻、陳本添、林碧秀、李天生、吳敏濟，麗寶集團董事長吳寶田等人也共襄盛舉。

林佳龍表示，雙主場都大爆滿，很高興大家來到台中跨年，在跨年之後台中市就要準備2018世界花卉博覽會各項工作；祝福大家新的一年心想事成，也希望新的一年無論是愛人或被愛，都能相加相乘，每個人都充滿希望與勇氣，金雞報喜，掌握先機！

立法院副院長蔡其昌也代表立法院祝福大家新的一年事事如意；立法委員洪慈庸也歡迎大家常到后里來玩，並祝福所有朋友2017都能有順利的一年！

為迎接2018世界花博，后里現場融入花朵特效，施放180秒共8,248發煙火，搭配耳熟能詳的旋律，讓各色豔麗花朵綻放在夜空中，象徵為即將到來的花博獻上滿滿的祝福；在爆滿群眾高喊倒數的歡呼聲中，新年煙火燦爛齊放，照亮后里夜空，現場民眾紛紛拿出手機及相機拍攝，互道「新年快樂！」為2017年揭開序幕。

(中時)