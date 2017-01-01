洲際棒球場跨年煙火炫目大家互道新年快樂
「5、4、3、2、1新年快樂！」，迎接2017年台中洲際棒球場跨年晚會倒數計時後，舞台右後方一次施放8888枚煙火、約180秒低空煙火，配合節奏音樂特效，散發華麗色彩的煙火充滿速度感，台下觀眾歡呼聲此起彼落，互道：「新年快樂！」。
台中市跨年晚會今年分為雙主場，倒數計時前5分鐘，在后里麗寶樂園的市長林佳龍與在洲際棒球場的副市長林依瑩，透過投影大螢幕連線；林佳龍祝賀大家新年心想事成。林依瑩則說，今天是2016年最後一天，大家聚集在一起迎接新年，未來也希望大家把愛散播到台中各角落。
晚會壓軸大將盧廣仲，以幽默方式大笑三聲迎接新年，並賣力演唱共4首歌曲，包括「我愛你」、「一定要相信自己」、「OH YEAH」、「早安晨之美」以及夏欣「告白氣球」、「偷偷愛」等曲目及晨悠組合多首演唱，台下觀眾紛紛高呼安可，為台中洲際棒球場跨年晚會劃下完美句點。
(中時)
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