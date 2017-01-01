全國最高、最暖跨年 嚴爵董事長樂團High翻谷關
台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦「2017搖滾谷關、閃亮梨山」跨年晚會，昨晚分別在谷關溫泉和梨山賓館前熱鬧展開。音樂才子嚴爵及台式搖滾董事長樂團與爆滿歌迷、遊客一同倒數迎新年，High翻全場。
由於適逢周末假期，谷關和梨山遊客如織，與在地民眾歡度跨年活動。市府觀光旅遊局特別塑造「全臺灣最高跨年在梨山」、「全臺灣最暖跨年在谷關（泡湯）」兩大主題。副市長張光瑤表示，看到滿場的觀眾和遊客，可知谷關已經不輸墾丁了，加上臺中更勝交通之便，未來市政府會在和平區多舉辦活動，大力行銷谷關和梨山的觀光。
情歌王子嚴爵以連串膾炙人口的動人情歌，讓歌迷如癡如醉。現場還安排十位獲選的幸運歌迷上台和偶像進行「瘋狂大骰子粉絲面對面」遊戲，尖叫聲此起彼落，炒熱了現場氣氛。
現場演唱渲染力十足的董事長樂團一連串的金曲搖滾High翻全場，尤其董事長樂團以八家將造型戴面具出場，讓溫泉區的熱度飆到最高點。七彩閃動的螢光棒配合著舞台樂聲節奏，讓歌迷聽得如痴如醉。
活動最高潮來到跨年時刻，觀旅局長陳盛山要大家在倒數時刻向身邊的人大聲說「我愛你」。嚴爵、董事長樂團、螺絲起子與市府觀旅局長、參山處長等來賓一起陪同觀眾高聲倒數，在高空煙火映照下，大家互相祝福、擁抱，共同迎接2017新年的到來。
閃亮梨山跨年晚會由梨山國民中小學的泰雅歌舞率先開場，熱力十足，再由泰雅原民青年樂團接力High唱，主辦單位特別邀請菲律賓歌手表演一系列精彩節目，讓跨年晚會充滿原民和異國風。現場並搭配貓頭鷹大轉盤、博杯加碼送等互動遊戲、摸彩、烤大豬，以及人造雪景營造最高跨年在梨山的意境，讓遊客與梨山居民宛如參加一場別開生面的高山跨年 Party。
(中時)
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