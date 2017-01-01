Rain陪台粉倒數 許下新年願望
韓星Rain陪伴台灣粉絲跨年，今天迎接2017年後，Rain用中文祝「新年快樂」，並許下新年願望是希望新專輯大賣，以及家人、粉絲身體健康。
Rain（鄭智薰）昨晚在台灣大學綜合體育館舉辦「2017新年派對」，陪伴2500名粉絲跨年，帶來熱舞唱跳，還嘴甜用中文說「好想你、好想你」，粉絲熱情尖叫歡呼。
回答粉絲提問時，Rain表示，「我真的非常幸福，我比你們想像的還要幸福很多」；聽到台下有粉絲喊「我愛你」，Rain回「我愛你」後大笑，發現是男粉絲，笑說「比起男生，我更喜歡女生」，引起女粉絲尖叫。
34歲的Rain，被問到怎麼都不會老時，他坦言小時候真的對自己外貌非常不滿意、自卑，眼睛太小了，但隨著年齡成長，「我覺得好像眼睛小看起來比較童顏」，逗笑全場。
抽幸運粉絲上台玩聽1秒前奏猜歌遊戲，Rain特地準備帽子、運動鞋等禮物，加碼與幸運粉絲玩自拍，拍完還虧粉絲很過分，想要拍起來臉小一直往後，還給全場看照片，之後和另名粉絲自拍時，Rain搞笑偷往後，開心拍出小臉照。
演唱中文歌「瑪麗蓮．夢露」，Rain在跨年前實現粉絲願望，包括自拍、錄鬧鐘鈴聲等，接著在台上要大家玩波浪舞，並一起倒數，迎接2017年後，Rain拿出手機錄影，用中文祝粉絲「新年快樂」，希望新的一年能幸福、有好事發生。
Rain接連唱跳「It's Raining」、「ONLY YOU」等歌；安可結束，Rain先率舞群向全場鞠躬，再用中文說「新年快樂」、「謝謝」，走到舞台旁時再度向粉絲鞠躬道別。1060101
(中央社)
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