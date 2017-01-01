高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會　數萬群眾熱情參與

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，OPEN家族吉祥物人偶一同登場演出，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，OPEN家族吉祥物人偶一同登場演出，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，OPEN家族吉祥物人偶一同登場演出，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，吸引數萬群眾聚集參與。（王錦河攝）

2017高雄愛 Sharing 夢時代跨年晚會31日晚間在時代大道登場，今年主題為深海派對，持續6小時演出並呈現跨年3D光雕投影秀，吸引數萬群眾聚集參與。

高雄夢時代跨年派對斥資千萬製作預算，邀請薩巴卡瑪團隊精心策劃打造南台灣最盛大跨年派對，今年特別以「深海派對」為主題，將在2017年跨年時將藍鯨館外牆變身巨幅立體屏幕， 運用大型3D光雕投影秀呈現出冒險、驚奇、活潑，有著海底總動員的氛圍，帶領大家一同享受跨年慶典的深海派對。

今年由亞洲創作天后陳綺貞擔任壓軸歌手及多組藝人勁歌熱舞，與觀眾們一起同歡。「高雄夢時代跨年派對」將以全台跨年首創3D光雕投影秀時下最受歡迎的電音舞曲、及唱跳偶像為派對三大主軸，希望帶給大家不一樣的感受。

12/31晚間7時起由「宅男女神」阿喜打頭陣，包括JR紀言愷、孫盛希、台灣爽樂團、林芯儀、大支&小人、陳彥允等，最後由亞洲創作天后陳綺貞壓軸表演30分鐘，2017高雄夢時代跨年派對將透過燈光、投影、音樂、數位及舞台效果各種媒材結合，讓整場派對絕無冷場，以光雕3D動畫賦予藍鯨館生命，極致聲光藝術搭配彩帶紙花的震撼演出，讓藍鯨館成為港都最璀璨的亮點。

(中時)