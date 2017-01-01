2017第一天就崩潰 優格姐姐死會結婚！
2017年第一天就傳來讓鄉民心碎消息，那就是兒童台主持人「優格姐姐」林姵君要結婚了！她今晨在臉書PO出無名指戴婚戒照，喜孜孜地宣布答應知名遊戲實況主「Xargon」張瑋求婚，讓鄉民崩潰在PTT直呼「還我女神」！
優格姐姐擁有甜美外表與清新氣質，讓她近幾年備受網友關注，之後更因為熱愛打遊戲《英雄聯盟》，突發奇想開始開實況與網友互動。雖然她一度因為兒童台姐姐身分猶豫，擔心姐姐身分被家長質疑為兒童帶來不好影響，但後來優格姐姐仍決定開台，因為她想傳遞正確態度「玩遊戲並非壞事，沉迷才是」。
誰知深受大家喜愛的女神優格姐姐，竟會在2017的第一天就宣布答應實況主「Xargon」張瑋，消息一出也讓不少鄉民崩潰「太勵志了，兒童台的女神」、「今天是1/1，不是4/1好嗎」，而優格姐姐也將在今日開台分享求婚故事。
(專題報導)
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