NBA》巴克利：現在的球賽是史上最爛

TNT球評巴克利對NBA的現狀非常不滿。(美聯社資料照)

近年來「快節奏」「高比分」的小球模式在NBA大行其道，老派球評「惡漢」巴克利對此深惡痛絕，他憤慨地表示，「現在的NBA糟透了，是史上最糟！」理由是每個人都只想跑轟射三分，大個子球員紛紛找不到自己的定位。

巴克利說：「如果你有柯瑞、湯普生這樣的球員，多投三分球是好的，這兩人是第一流的射手。問題是絕大部分的球員沒有這樣的本領，他們還是投個不停。現在的NBA是史上最難看，只有3、4支好球隊，剩下的球隊都很差勁。」

戰力嚴重失衡是讓比賽不再精采的元凶，而最讓巴克利不滿的是NBA已經演變成不用跑轟打法就無法贏球的狀態。他說：「你知道過去30年都是哪些球隊獲得總冠軍嗎？是那些擁有最棒球員的球隊。」而不是比誰投進了更多三分球。

(中時電子報)