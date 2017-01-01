抓到了！俄駭入美國發現「證據」
美國佛蒙特州(Vermont)的一家電力公司電腦內，被發現到跟俄羅斯駭客有關的惡意軟體程式碼。該州的民主黨聯邦眾議員稱，這是進一步的證據，顯示俄羅斯對美採取「捕食」行動。
根據華盛頓郵報報導，佛蒙特州的伯靈頓電力局(The Burlington Electric Department)昨天證實，在該公司的一台筆記型電腦內，發現到惡意軟體碼用於「灰熊大草原」（Grizzly Steppe）行動，也就是被美國國土安全部用來稱呼俄羅斯近日駭客行動的名稱。
伯靈頓電力局指出，國土安全部在周四通知全美電力機構要留意是否系統內有這款惡意碼，結果周五真的在該公司眾多筆記型電腦內的一個電腦發現到。
對此，代表佛蒙特州的聯邦眾議員Peter Welch發表聲明指出，「這個攻擊顯示了俄羅斯的駭客行動有多麼猖獗，它是有組織、不間斷而且又具有捕食性的，他們會駭入任何地方，甚至是佛蒙特，就是在找機會分裂我們國家。」
儘管俄羅斯一再否認駭入美國大選，但美國政府堅稱為俄羅斯所為，美國總統歐巴馬並宣布採取報復行動，將35名在美的俄外交人員驅逐出境。
伯靈頓電力局在發現問題後，已經將該筆記型電腦隔離，事件並不影響其電力系統。該局並立即通報聯邦政府處理，配合聯邦官員追蹤該惡意軟體碼的來源，並調查是否有其他企圖要影響電力系統的行動。
(中時電子報)
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