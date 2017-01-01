跨年運量 北捷：凌晨2時248萬人次

我要評比

台北捷運公司今天說，2017跨年捷運總運量，截至凌晨2時約248萬人次，與去年跨年同期運量287萬扣除上下班人潮相當。

北捷統計市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站自民國105年12月31日晚間6時至午夜12時，出站運量約21萬人次，較前次跨年同時段多約3600人次，目前營運正常。1060101

(中央社)