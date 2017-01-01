NBA》豪哥不在家 籃網發掘新戰力

籃網替補後衛勒維特(左)把握上場表現的機會。(美聯社資料照)

籃網隊因主控林書豪再度因傷缺陣，客場慘遭巫師痛宰。不過《紐約郵報》指出，在這場毀滅性的敗戰中，籃網也有兩名球員乘勢嶄露頭角，一是菜鳥得分後衛勒維特(Caris LeVert)，另一個是替補控衛佛義(Randy Foye)。

33歲的佛義在NBA打滾10年，本季林書豪季初缺陣17場比賽，佛義在之中連續出賽16場，每場都有10至20多分鐘的上場機會。林書豪回歸後，佛義的上場時間僅剩5分鐘；林書豪再度受傷缺陣的這兩戰，佛義的上場時間又飆升到將近30分鐘。若在林書豪健康的狀況下，佛義很可能連上場的機會都沒有。

籃網總教練艾金生說：「佛義有一些組織能力，他有足夠的經驗，能夠判讀場上的攻防，給我們的年輕球員帶來一些信心。」雖然整體效能只有林書豪的一半，但佛義的打法偏向穩重，與林書豪的快打風格不同，這影響了一些球員的表現，其中一個就是勒維特。

「我在進攻時感覺很舒適，這要多虧佛義，將比賽的節奏慢下來，告訴我該如何走位與進攻。」勒維特在慘敗巫師的一役投5中4攻下12分，這是他生涯首度得分達到兩位數。艾金生也稱讚說：「這是個大好消息，他的運動能力、侵略性都令人驚艷，我跟教練團都樂見勒維特的成長。」

佛義和勒維特都不是穩定的戰力，至少在林書豪缺陣期間，籃網也非一無所獲，除了接連吞敗之外，還發掘了一些後場球員的潛力，也算是令人告慰的消息。

(中時電子報)