跨年散場現人潮 北捷乘客讚今年疏運快
2017台北最HIGH新年城跨年晚會落幕，人潮從凌晨0點開始慢慢散場，不少民眾直奔捷運站，擔心愈晚人愈多。北捷祭出3線快速離場措施，到凌晨2點，基隆路、信義路上及忠孝東路上空蕩蕩，僅捷運站還有最後一批人潮等待上車，周邊交通管制也陸續解除。
北捷統計，截至元旦凌晨2點止，總運量為248萬人次，與去年同期287萬人次相比，減少39萬人次，若扣除去年跨年日的上下班人潮，跨年運量與去年差不多。
此外，捷運市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站，從跨年夜晚間6點到12點，出站運量較去年多去3600人次，今年營運狀況一切正常。
今凌晨2點，捷運台北101/世貿站外已無排隊人群，站內剩下最後一批等待回家的旅客，民眾表示，今年疏運情況感覺較良好，人潮散得很快，比原本預期的早能返家；不過也有民眾抱怨，上車時有不少人胡亂推擠，不守秩序，北捷站務人員應加強管制。
(中時)
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