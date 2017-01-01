NBA》勇士與騎士 毀了聯盟例行賽？

本季繼續由騎士隊與勇士隊橫行NBA。(美聯社資料照)

正如「惡漢」巴克利所言，NBA由於球隊戰力嚴重失衡，勇士、騎士各霸一方的態勢太過明顯，例行賽對於球迷已經缺乏驚喜。換言之，勇士與騎士的對戰確實吸引大量目光，但聯盟付出的代價就是一般的比賽開始失去關注。

美媒《Hoops Habit》分析，騎士隊與勇士隊連續2年爭冠，收視率大開紅盤，上季的總冠軍戰更創下1998年公牛對戰爵士以來的新高。本季這兩隊依舊是大熱門，雙方第三度在總冠軍戰交鋒似乎已成定局，這使得90%的例行賽顯得索然無味。目前聯盟的兩大轉播單位ESPN與TNT，他們例行賽合計的收視率比上季減少了13%。

如果說全國轉播的數據反映的只是輕度球迷，地方轉播的數字就能反映出就連核心球迷也開始轉台了。除了騎士與勇士的地方轉播收視率上漲以外，其他球隊多半是愈來愈低，布萊恩退休之後，湖人隊本季還創下了史上最低收視率。事實上不管NBA的球迷數量多麼龐大，若是他們支持的球隊一點贏面也沒有，他們也不會想去收看比賽，就算是固定收視的球迷，有些人也是只看第4節的比賽。

大牌球星輪休、超級強隊成趨勢，都使得例行賽精采度直線下滑。詹姆斯連續6度、生涯7度闖進總冠軍賽，他長年獨霸東區讓例行賽與季後賽毫無懸念；這並不是他的錯，而是聯盟的制度讓其他球隊難以組成足以挑戰他的陣容。這似乎是聯盟高層十分樂見的，畢竟勇士與騎士的7場決戰簡直讓他們賣翻天；不過這種少數強隊橫行，弱隊束手就擒的情景恐不利於聯盟的長期發展。

(中時電子報)