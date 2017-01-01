全美第一！舊金山首創「全薪育嬰假」
自今年元月1日起，舊金山市成為全美第一個城市給予初為父母的員工「全薪育嬰假」！
舊金山通過的此一「全薪育嬰假」，將適用於所有雇用20位員工以上的企業與商家造成衝擊，並將分3個階段逐步實施。新實施的「全薪育嬰假」，特意排除了雇用20位以下員工的商家，以避免增加小商家的負擔。
目前，加州規定：初為父母的員工可申請帶薪育嬰假，以便在家中照顧其初生嬰兒，但最長不得超過6個星期，而且，只能領取其薪資的55%，並非全薪。但在舊金山市的受雇員工所獲得全薪育嬰假，除了加州負擔的55%之外，其餘多付的部份則轉嫁到雇主，由雇主來承擔此一相關償付。
舊金山市議會於去年4月就一致通過新立法：允許初為父母的員工，包括領養嬰兒在內，可以獲得較高額的帶薪假。在市議會全票通過之後，市長李孟賢亦於4月21日簽署而成為法律。
該一法律定於2017年1月1日起分階段實施。凡是在舊金山雇用50位員工以上的企業或商家，將自1月1日起立即實施；雇用35位員工以上者，則延至7月1日起實施；雇用20位員工以上者，將可延至明年1月1日才實施該一全薪育嬰假法。
(中時電子報)
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