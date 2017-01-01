林濁水：高學歷年輕人轉支持國民黨 民進黨面臨大危機
民進黨2014，2016選舉大勝，年輕人和高學歷民眾的轉向是關鍵，但近日台灣智庫一個民調，年輕人和高學歷這兩族群對民進黨的支持度，竟都落後時代力量和國民黨。民進黨前立委林濁水指出，這兩樣數據嚇到了民進黨，他憂心說民進黨面臨大危機！
林濁水指該民調顯示，20到29歲年齡層民眾的政黨傾向，時力居冠24.3%，國民黨次之19.8%、民進黨16.9%掉到最後。大學以上教育程度，時力最高23.8%，國民黨22.6%，民進黨22%又是墊後。
林濁水憂心忡忡說，曾是民進黨大勝關鍵的年輕人，如今他們對民進黨的認同度竟落到時力，尤其是國民黨之後，民進黨真是情何以堪，民進黨面臨危機之大不言可喻。
年輕人、高學歷背離民進黨，林濁水點出原因：民進黨大獲綠色年輕人支持而上台，但執政時卻組成了「既老又藍」的內閣。加上年輕人好惡分明，性格直接，而新政府改革步調猶豫遲緩，一有爭議，便用「喬」的態度或運用國會多數強行表決了事，從不把價值和道理講清楚，如同婚、一例一休、日本核食等爭議都是如此。
林濁水指出，年輕人認同大崩跌，民進黨政府竟連症狀在哪好像都摸不清楚，更不用說對症下藥，真是令人既驚且憂。
(集團連線報導)
文章來源：林濁水臉書
文章來源：年輕高學歷的都背離民進黨？
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