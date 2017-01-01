悲喜交加！盤點2017年韓國歐巴退伍回歸＆接力入伍名單

2017年會有許多86Line男星退伍，但也有許多人氣男星將接力從軍。（圖／中時資料照）

在2016年底，有些韓國「86 Line」歐巴們結束21個月的兵役生活，像是SUPER JUNIOR的神童、晟敏或JYJ的在中，神童退伍當天（12月23日）剛步出營區沒多久，便被隊長利特「綁架」去錄綜藝節目，被笑稱是最快速回歸演藝圈的男人，而JYJ在中則是於退伍的隔天（12月31日）舉辦小型粉絲見面會，預計明年1月舉辦個人演唱會，見到等待許久的歐巴們將再重返螢光幕前，讓粉絲欣喜不已。

而2017年更會有許多目前服役中的「86 Line」歐巴光榮退伍，但同時也有不少人氣男星將高唱從軍樂，以下就點名哪些人會於今年回歸，或是還有誰將在今年被徵召入伍，可說是讓粉絲們心情像洗三重奏。

(專題報導)

金賢重2015年5月12日入伍，預計2017年2月11日退伍。（圖／中時資料照）

「東方神起」允浩2015年5月21日入伍，預計2017年4月20日退伍。（圖／中時資料照）

「帝國之子」旼佑2015年9月15日入伍，預計2017年6月14日退伍。（圖／取材自旼佑IG）

「SS501」朴政珉2015年7月2日入伍，預計2017年7月1日退伍。（圖／中時資料照）

「SUPER JUNIOR」銀赫2015年10月13日入伍，預計2017年7月12日退伍。（圖／中時資料照）

「SUPER JUNIOR」東海2015年10月15日入伍，預計2017年7月14日退伍。（圖／中時資料照）

「SUPER JUNIOR」始源2015年11月19日入伍，預計2017年8月18日退伍。（圖／中時資料照）

「東方神起」昌珉2015年11月19日入伍，預計2017年8月18日退伍。（圖／中時資料照）

「JYJ」有天2015年8月27日入伍預計2017年8月27日退伍。（圖／中時資料照）

「BIGBANG」T.O.P確定明年2月9日以義警身分入伍。（圖／達志影像）

「JYJ」俊秀確定明年2月9日以義警身分入伍。（圖／達志影像）

李敏鎬、池昌旭、「SUPER JUNIOR」圭賢、玉澤演皆預計今年入伍，但確切日期、地點尚未公布。（圖／達志影像、中時資料照）