悲喜交加！盤點2017年韓國歐巴退伍回歸＆接力入伍名單
在2016年底，有些韓國「86 Line」歐巴們結束21個月的兵役生活，像是SUPER JUNIOR的神童、晟敏或JYJ的在中，神童退伍當天（12月23日）剛步出營區沒多久，便被隊長利特「綁架」去錄綜藝節目，被笑稱是最快速回歸演藝圈的男人，而JYJ在中則是於退伍的隔天（12月31日）舉辦小型粉絲見面會，預計明年1月舉辦個人演唱會，見到等待許久的歐巴們將再重返螢光幕前，讓粉絲欣喜不已。
而2017年更會有許多目前服役中的「86 Line」歐巴光榮退伍，但同時也有不少人氣男星將高唱從軍樂，以下就點名哪些人會於今年回歸，或是還有誰將在今年被徵召入伍，可說是讓粉絲們心情像洗三重奏。
(專題報導)
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