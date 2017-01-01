NBA》柯瑞球鞋義賣 破詹姆斯紀錄

勇士隊慰問奧克蘭大火罹難者的家屬。(摘自勇士隊推特)

柯瑞義賣的兩雙球鞋，創下現役球員最高價錢。(摘自勇士隊推特)

勇士隊球星柯瑞義賣他的特製球鞋，本季12月中對戰尼克隊比賽的戰靴「柯瑞三代」，以創紀錄的30101美金售出，打破了現役球員的紀錄。原本的紀錄為騎士隊詹姆斯在2005年以28651美金拍賣的球鞋。柯瑞義賣的另一雙球鞋，是他在對戰尼克當天熱身時所穿的，也以15100美金賣出。

這次的拍賣所得是用來幫助美國奧克蘭的「幽靈船」倉庫大火，該起事故造成36人喪生。這是一場深夜的狂歡舞會，罹難者多半為20至30歲的藝術家與音樂家，最年輕的身故者年僅17歲。為了籌備資金幫助他們的家屬，勇士隊球團也捐出50000美金，教練、球員合資75000美金，加上柯瑞義賣的45201美金，全部捐助給慰助基金會。

柯瑞的比賽鞋上塗鴉著「奧克蘭請堅強」(Oakland Strong)的字樣，熱身鞋則寫著「幽靈船」(Ghost Ship)。勇士全隊也錄製一段影片，慰問受難者的家屬，並鼓勵大家慷慨解囊。

(中時電子報)