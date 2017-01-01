嘲諷或祝福？ 川普向敵人賀年
美國候任總統川普今天向大家祝賀新年快樂，還特別祝福他的敵人。
因為時差的關係，美國當地時間仍是除夕，歲末年終，川普今天在推特上發文稱「祝所有人新年快樂，也包括我的許多敵人、還有那些跟我對抗然後慘輸的人，他們只是不到該怎麼做，去愛吧。」
儘管川普的推文是在向敵人賀年，但口氣聽起來卻充滿諷刺的意味，還將這些人調侃了一番。
儘管川普即將在1月20日宣誓就職，成為美國第45任總統，但近來他不斷在媒體上以及社群網站上放砲攻擊對手，而且跟歐巴馬政府也因為俄羅斯駭客問題關係陷入對立，在政權交接期間充滿煙硝味。
今晚的除夕夜，川普將在他位於佛羅里達州棕梠灘(Palm Beach)的私人俱樂部Mar-a-Lago舉行跨年的私人派對，預料將有數百人參加，包括好萊塢動作巨星席維斯史特龍等好友都將陪盼川普一起跨年。
另外，今天也是川普長子Donald Trump Jr.的生日，川普還在Instagram上秀出親子照，祝賀兒子生日快樂。
(中時電子報)
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