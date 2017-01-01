不畏恐攻陰霾 雪梨璀璨煙火秀迎新年

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澳洲雪梨以璀璨絢爛的煙火秀，盛大迎接2017年到來，全球各地的尋歡作樂者也不畏恐攻威脅，熱烈參與各種跨年迎新活動。

約150萬人齊聚澳洲最大城市，觀賞在雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）施放的午夜煙火秀，璀璨絢爛的七彩煙火點亮夜空。

香港地區民眾也聚集在維多利亞港（Victoria Harbour）岸邊，觀賞煙火秀。在日本則有成千上萬人湧上東京街頭，施放氣球迎接新年。

這些慶祝活動為血腥且悲慘的2016年劃下句點，過去1年當中，敘利亞戰爭、歐洲移民危機以及無數恐怖攻擊，充斥媒體頭條。

過去1年也充滿政治震撼，包括英國公投贊成脫離歐洲聯盟以及房地產大亨川普（Donald Trump）爆冷當選美國總統等等。

在全球籠罩恐攻陰霾下，繼1名男子因涉嫌對跨年活動發出網路威脅被捕後，當局在雪梨加派約2000名警力增強維安。

眾多跨年活動都擔心的安全疑慮是，極端分子可能會開車衝撞人群，新的防制策略是部署卡車充當阻擋屏障，雪梨則動用垃圾車。1060101

(中央社)