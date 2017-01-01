蘿西遭酸民圍剿 詹姆斯喊話送暖
強勢復出的UFC格鬥女星龍達蘿西(Ronda Rousey)在2016年末對戰努內絲(Amanda Nunes)，信心滿滿的蘿西卻在開賽48秒就黯然落敗，比起上一次因輕敵而戰敗，這次她有備而來卻慘遭擊潰，她顯然大受打擊，很可能會退休。
隨著失敗而來的是社群媒體排山倒海的嘲弄，網路充斥著對龍達蘿西的揶揄，酸民不斷用各種圖像、文字來挖苦她。女子冠軍努內絲也沒好話，「蘿西已經發財了，她何必回來這裡挨揍。我想這次她要退休了，她吃不起我的拳頭了。」蘿西賽後沒有接受媒體訪問，經紀人也表示要讓她沉澱一段時間。
NBA球星詹姆斯也發表了個人意見，他沒有幸災樂禍，而是感同身受地說：「在運動界，媒體會把你捧上天，讓你站在世界最頂點，然後再讓你重重地跌下來。我親身體驗過這一段路，這也是蘿西將要面對的。」詹姆斯當初從騎士隊轉戰熱火，也遭到無數的非難，加上首季爭冠失利，他成了酸民最大的箭靶。
蘿西曾是媒體寵兒，她早年的成功讓她成為女子格鬥的明星，這次的比賽出場費高達300萬美金(不論勝敗)，而冠軍努內絲只有20萬美金(10萬出場費+10萬勝利獎金)。這就是爬得愈高跌得愈重，詹姆斯確實很了解這種感覺。
不過詹姆斯的故事只說了一半，因為他自己不但在熱火完成2連霸，並且還回到騎士再奪1冠，寫下籃壇的精采篇章。現在蘿西顯然已過了巔峰期，若她還想堅持下去，以女子格鬥的生態來說，難度相當高。
(中時電子報)
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