元旦天晴暖洋洋 高溫28度 有夏天感覺

元旦天氣佳，適合出遊，不過日夜溫差偏大，需適時添加衣物。(中時資料照)

元旦連假第二天，今水氣比昨天更為減少，各地大多為晴到多雲、陽光普照的好天氣，只有東半部地區雲量略多，少數地方有些短暫小雨。南邊的暖空氣北上，各地白天氣溫較高，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度，白天都相當溫暖舒適，夏天的感覺又再度回來了，西半部日夜溫差偏大，須注意適時增減衣物。

根據中央氣象局資料顯示，今、明兩天各地大多仍維持多雲到晴的天氣，降雨不多，只有東半部地區偶有局部雨，夏天的感覺依舊在，明天高溫甚至會再高一些，西半部日夜溫差仍大。

不過，到了週二、週三，北方有一小股東北風南下，迎風面的宜蘭、花蓮及北部山區降雨機率增加，北部及宜蘭、花蓮高溫將下降2到3度，但仍有24到26度。

空氣品質方面，中部以南仍有機會達到「敏感橘」以上等級，金門、中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級；其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)