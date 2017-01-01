馬英九、洪秀柱 參加府前升旗典禮

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

前總統馬英九表示自己因為跑步導致腳受傷。（趙雙傑攝）

洪秀柱參加升旗典禮。（趙雙傑攝）

前總統馬英九和國民黨主席洪秀柱今日天未亮就前往總統府參加府前元旦升旗典禮，和民眾一起高唱國歌和國旗歌，當中前總統馬英九還特別帶傷前來。

(中時)