蒲亭：2016年艱辛 但成果豐碩

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，2016年「艱辛」，但他恭賀俄羅斯獲得豐碩成果。

蒲亭發表新年演說時表示，過去一年「艱辛，但遭逢的種種困難把我們團結起來」。蒲亭的新年演說安排在午夜播出，但遠東地區提前播出。

蒲亭說：「重要的是，我們相信自己，相信我們的能力，相信我們的國家。我們成功工作，獲得很多成果。」蒲亭特別問候遠離家鄉工作及為國效力者。

蒲亭又說，「我們擁有一個巨大、獨特且美麗的國家」，寄望新的一年會「為我們的偉大祖國俄羅斯帶來和平與繁榮」。

莫斯科當局於2016年再度成為影響力龐大的國際要角，除強化它在敘利亞境內軍事角色，並與土耳其和伊朗聯手促成敘利亞停火，而美國則明顯缺席。1060101

(中央社)